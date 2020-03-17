Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı - Son Dakika
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı

6 saat önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı, System.String[]

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım mesajında, vatan topraklarının şehit kanıyla sulandığı belirtti.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk milletinin dik ve güçlü duruşu sayesinde kazanıldığını ifade eden Vali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle, kutsal vatan topraklarını canları pahasına savunarak, bu büyük zaferi milletimize armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Aziz Yıldırım, Çanakkale, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:26 Kaynak: AA
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