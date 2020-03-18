Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı törenle kutlandı - Son Dakika
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı törenle kutlandı

6 saat önce

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı törenle kutlandı (2)ŞEHİTLER ABİDESİ'NE ZİYARETÇanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü törenlerinin koronovirüs tedbirleri kapsamında iptal edildiği Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne az sayıda da olsa ziyaretçi geldi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı törenle kutlandı, System.String[]

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı törenle kutlandı (2)

ŞEHİTLER ABİDESİ'NE ZİYARET

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü törenlerinin koronovirüs tedbirleri kapsamında iptal edildiği Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne az sayıda da olsa ziyaretçi geldi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde 18 Mart Stadyumu ve Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören, önceden tüm hazırlıklar yapılmasına rağmen koronovirüs tehdidi nedeniyle iptal edildi. Ancak buna rağmen Türkiye'nin farklı şehirlerinden Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen vatandaşlar şehitlikleri ziyaret etti. Sabah erken saatlerden itibaren bölgedeki şehitlikleri ziyaret edip, savaş alanlarını gezen vatandaşlar, şehitler için dua etti.

Malatya'da üniversite öğrenimi gören Fadime Taşyürek, Kahramanmaraş'tan ailesiyle birlikte daha önce yaptıkları tatil planı kapsamında şehitliği ziyaret ettiklerini söyledi. Ailesiyle birikte Şehitler Abidesi'ni gezen Taşyürek, "Bizim tatile çıktığımız süreçte koronavirüs çok gündeme gelmemişti. Gelmişken Çanakkale'yi de görmek istedik. Şehitlerimizi yalnız bırakmak istemedik. Virüs şehitlerimizi ziyarete engel olmadı. Bugünü onların yanında geçirmek istedik. Biz de törenler olur yoğunluk olur coşkuyla geçer diye düşünüp geldik ama törenler iptal olmuş. İnşallah bu süreç biter ve vatanımız bu sıkıntıları atlatır. Biz de tekrar buraya geliriz" dedi. Güven Yaşar ise İstanbul'dan ailesiyle birlikte Çanakkale'ye gezmeye geldiklerini ifade etti. Koronavirüsün ziyaretlerine engel olamayacağını ifade eden Yaşar, "Şehitliğimizi ziyaret ettik, şehitlerimiz için fatihamızı okuduk dua ettik" diye konuştu. Ayten Yiğit de, şehitlere olan manevi borçlarını ödemek için İstanbul'dan Çanakkale'ye geldiklerini belirterek, "Bu önemli günde şehitlerimiz yalnız bırakmamak için buradayız. Ne olursa olsun ister hastalık isterse savaş biz buradayız. Onlar sonuçta bizim için burada savaşıp şehit düştüler" dedi.

18 Mart Stadyumu, Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:32 Kaynak: DHA

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