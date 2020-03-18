Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı törenle kutlandı - Son Dakika
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı törenle kutlandı

6 saat önce

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı törenle kutlandı (3)ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE SADE TÖRENÇanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde koronovirüs tehdidi nedeniyle Şehitler Abidesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan büyük tören iptal edilmişti.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı törenle kutlandı (3)

ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE SADE TÖREN

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde koronovirüs tehdidi nedeniyle Şehitler Abidesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan büyük tören iptal edilmişti. Çanakkale şehitleri, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde sade bir tören ile anıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle sabah Cumhuriyet Meydanı'ndaki Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk koyma töreni düzenlendi. 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'ndeki törenler ise, koronovirüs tehdidi nedeniyle iptal edilmişti. Buna rağmen Çanakkale şehitleri Şehitler Abidesi'nde sade bir tören ile anıldı. Saat 14.00'te başlayan törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile az sayıda vatandaş ve Jandarma Atlı Birliği katıldı. Vali Tavlı, 2. Kolordu Komutanı Aksakallı ve Alan Başkanı Kaşdemir, Şehitler Abidesi Fuayesi'nde bulunan Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Şehitler Abidesi yanındaki sembolik şehitlikte devam eden törende, şehitler için dua okundu. Şehit mezarlarına karanfillerin bırakılmasıyla tören sona erdi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı törenle kutlandı

Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:47 Kaynak: DHA

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