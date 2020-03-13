Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılında, stadyum töreni iptal edildi - Son Dakika
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılında, stadyum töreni iptal edildi

6 saat önce

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümü nedeniyle 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı tören, koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılında, stadyum töreni iptal edildi, System.String[]

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümü nedeniyle 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı tören, koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Zaferin 105'inci yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koyma ve Şehitler Abidesi'ndeki törenle kutlanacak.

İl Anma Komitesi Vali Yardımcısı Hasan Ongu başkanlığında bugün saat 17.00'de, temsilcilerin katılımı ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı kapsamında toplanıldı. Toplantıda alınan kararla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çin'de ortaya çıkan ve kısa süre içinde tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde mücedelenin tüm alanlarda başarı ile sürdürülebilmesi için devletimiz tarafından bugüne kadar alınan önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin dikkatle takip edilerek, eksiksiz yerine getirilmesi, hastalığın yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12.03.2020 tarih ve 84037561-821.05-E.5339784 sayılı yazısı ile koronavirüs etkilerinden korunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımı ile yapılması planlanan İl/İlçe, Ulusal ve Uluslararası düzeydeki sosyal etkinliklerin (toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödel töreni, spor müsabakası, yarış vb.) tedbiren iptal edildiği bildirilmiştir. İçişleri Bakanlığı'nın 13.03.2020 tarih ve 23635644-249-5198 sayılı yazısı ile Mayıs ayı başına kadar ülke genelinde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet vb. törenlerin iptal edildiği bildirilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 13.03.2020 tarih ve 64753203-010.99-E.405983 sayılı yazısı ile ulusal spor organizasyonları ve projelerin ertelendiği, diğer üst ligler haricindeki yerel mahalli düzeydeki tüm spor müsabakalarının Nisan ayına kadar durdurulduğu, üst liglerdeki yer alan faaliyetlerin de seyircisiz devam edileceği bildirilmiştir. Yukarıdaki ilgi bakanlıklar talimatları doğrultusunda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümü törenleri kapsamında; 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek çelenk koyma töreni ile saat 14.30'da Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek tören programlarının icra edilmesine, 26.02.2020 tarihinde İl Anma Komitesi'nce planlanan diğer programlar ile etkinliklerin iptal edilmesine karar verilmiştir."

Alınan karar doğrultusunda, 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 10.00'da Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği gösterisi, şiir okunması, protokol konuşmaları, ÇAFAD ekibinin gösterisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile geçit töreninin gerçekleştirileceği, devlet erkanının ve halkın katılımı ile yapılacak tören iptal edildi.


Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:43 Kaynak: DHA
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