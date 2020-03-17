Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

6 saat önce

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü, System.String[]

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin o zamana kadar yenilmez zannedilen emperyalist ülkelerin mağlup edilebildiğini bütün dünyaya göstermesi bakımından eşsiz bir zafer olduğunu vurguladı.

Türk ordusunun vatan toprağında gözü olan emperyalist ülkelere karşı yüzyıl önce olduğu gibi bugün de büyük bir mücadele yürüttüğünü belirten Genç, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de vatanımıza göz koymak isteyenlere karşı bütün imkansızlıklara rağmen tarihte eşi benzeri görülmemiş bir mücadele örneği vererek, zaferlerle dolu Türk tarihine parlak bir zafer daha ekledik. Çanakkale sadece Türk milleti için değil, bütün dünyada egemen güçler tarafından ezilen ve sömürülen milletlere de yol gösteren, mücadele azmi ve umut aşılayan bir kahramanlık destanıdır. Nitekim Çanakkale Savaşları'ndan ilham alan mazlum milletler kendilerini sömüren emperyalist ülkelere karşı istiklal mücadelesine giriştiler. Bu anlamıyla da Çanakkale Zaferi sadece Türk milletinin değil, sömürülen bütün milletlerin de zaferi olmuştur."

Genç, Türk milletinin vatan savaşının 105 yıl önce Çanakkale'de olduğu gibi bugün de devam ettiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ecdadımızın Çanakkale'de yedi düvele karşı vermiş olduğu emsalsiz mücadeleyi çok iyi anlamalıyız ve gelecek nesillere de çok iyi anlatmalıyız. Çanakkale Savaşı Türk milletinin var olma mücadelesinin kahramanca ortaya konduğu dünyada eşi ve benzeri görülmemiş kahramanlık mücadelesidir. Bir daha bu işgalleri yaşamamak ve ülkemizi böldürmemek için Çanakkale ruhunu ilelebet diri tutmalıyız. Bu anlamlı gün dolayısıyla bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan mücadelesi uğruna şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet ve minnet dileklerimi ileterek ruhları şad olsun diyorum."

Çanakkale, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:10 Kaynak: AA
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