Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı etkinlikleri hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı anma törenleri hazırlık toplantısı Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Deniz Polisevi'ndeki toplantıya Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Binbaşı Ercan Oran, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kösem, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda, törenler kapsamında yapılacak programlar ve etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.