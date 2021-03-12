ÇANAKKALE - Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yılı etkinlikleri başladı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen tören ve "Çanakkale- Ankara 24. Zafer Koşusu" ile başladı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağını öperek öğrenciler Mehtap Polat ve Oğuz Uyar'a teslim etti.

Atlet Mehtap Polat ve Oğuz Uyar'ın 720 kilometrelik koşunun ilk etabı için yola çıkmasıyla "Çanakkale-Ankara 24. Zafer Koşusu" başladı.

Çanakkale-Ankara güzergahında 6 ili kapsayan koşuda, her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler, 18 Mart'ta törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende, Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Serpil Kalkan da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Mehter gösterilerine de yer verilen törene, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile askeri erkan, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.