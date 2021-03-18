Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi - Son Dakika

Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi

18.03.2021 10:47
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehitlik'te anma töreni düzenlendi.

ANTALYA'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehitlik'te anma töreni düzenlendi. Törene, 2015 yılında Şırnak'taki terör saldırısında sağ bacağını kaybeden Gazi Adnan Yavuz (27), kucağında 1 yaşındaki oğlu Evren ile katıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Uncalı Mezarlığı içerisindeki Şehitlik'te tören düzenlendi. Törene Vali Ersin Yazıcı, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer ve Cavit Arı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Savcısı Halil İnal ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Şehitler Anıtı'na çelenk konulmasıyla devam etti.

Törenin ardından Vali Yazıcı, Şehitlik Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz şehitlerimiz, yurdumuzun her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihe adlarını altın harflerle yazdıran kahraman askerlerimiz. Sizler çelikten iradeniz ve inancınızla bu toprakları koruyup bizlere emanet ettiniz. Yazdığız kahramanlık destanıyla birlik ve beraberliğimize kasteden her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadeleden sarsılmaz inancımıza ve tükenmez gücümüze ilham kaynağı oldunuz. Emanetiniz olan bu vatana ve bayrağımıza ilelebet sahip çıkmaya söz veriyoruz."MİNİK EVREN'DEN ŞEHİTLERE KARANFİLŞehitlikteki tören sonrası, bazı şehit yakınları ve gaziler şehit mezarlarını ziyaret etti. 2015 yılında Şırnak'taki terör saldırısında sağ bacağını ve sağ böbreğini kaybeden Gazi Adnan Yavuz, törene 1 yaşındaki oğlu Evren ile katıldı. Üzerinde asker kıyafeti bulunan minik Evren, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.Şehitlere sonsuz minnet duyduklarını söyleyen Adnan Yavuz, "Ben de gaziyim. Bir daha olsa, gözümü kırpmadan bir daha yaparım. Buradaki bütün şehitlerimiz, çocuklarımız bugün hayatlarına daha güzel devam edebilsin diye canlarını feda etti. Onlara sonsuz minnettarız. Keşke Allah bize de nasip etseydi. Oğlumu da şehitliğimizi görsün, biz nasıl bugünümüze geldik görsün diye bugün buraya getirdim. İnşallah bölünmez bütünlüğümüz asla bozulmaz" dedi.

Şehitlikteki tören, katılımcıların şehit mezarlarına karanfil bırakması ve şehit yakınlarıyla sohbetin ardından sona erdi.


Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi

İlhami Aktaş, Ülgür Gökhan, Mehmet Cem, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi - Son Dakika


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