Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18.03.2021 11:33
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü, System.String[]

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Malatya Şehitliğinde anma tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Malatya Şehitliğinde anma tören düzenlendi.

Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik Anıtı'nda gerçekleşen törene Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma komutanı Necmi İnce, Baro Başkanı Enver Han ile Gaziler ve Şehit yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra Şehitlik Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Çelenk sunma töreninin adından Vali Aydın Baruş, Şehitlik özel defterine "Şanlı ecdadımızın canları ve kanlarını uğrunda feda ederek, "Miras bıraktıkları bu toprakların her zerresinin bizlere mukaddes bir emanet olduğunun şuurundayız. Vatanımızı, istiklalimizi, bayrağımızı, bizleri millet yapan değerlerimizi koruma uğrunda atalarımızın bizlere ilham kaynağı olan şehadet ruhunu ilelebed yaşatmakta kararlı olduğumuzu bir kez daha yürekten ifade ediyoruz. Çanakkale'de, devrin kibir abidesi olan müstevli güçlerine "Çanakkale Geçilmez" dedirten sarsılmaz iradeyi ortaya koyan aziz ecdadımızın istinatgahı olan şehadet ruhu, bağımsızlığımıza tasallut eden tüm şer güçlere karşı daima ilham kaynağımız olacaktır" şeklinde konuştu.

Vatanı bölmek, milletin iradesini gasp etmek üzerine ihanet planları kuranlar çok iyi bilmelidirler ki, bin yıldır uğrunda sayısız canlar feda edilen bu toprakları ve bağımsızlığı korumak, Türkiye Cumhuriyetini her manada yüceltmek için bu fedakarlık ruhunu tüm benlikle yaşatmakta kararlı olduklarını ifade eden Baruş,"Malatya Şehitliğinde ve yurdumuzun dört bir köşesinde ilahi müjdeye mazhar olarak huzurla yatan şehitlerimiz bu azim ve kararlılığın en güzel ispatıdır. Çanakkale destanını yazan isimsiz kahramanların torunları olarak, bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak, şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri mukaddes değerlerimizi korumak için canla başla çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Çanakkale kahramanlarının ve burada yatan Şehitlerimizin azmi, cesareti ve şehadet aşkı bizlere daima rehber olacaktır. Aziz milletimizin, şan ve şeref tarihine altın sayfalar eklediği bugünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden şanlı gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

Anıttaki törenin ardından Vali Baruş ve beraberindekiler şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bırakıp dua etti. - MALATYA

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Çanakkale, 18 mart, Malatya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir
Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı         
11:43
Güne yükselişle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor         
11:29
Vaka sayısında zirvede olan Karadeniz'de seyahat kısıtlaması ve araç denetimleri gündemde Vaka sayısında zirvede olan Karadeniz'de seyahat kısıtlaması ve araç denetimleri gündemde         
10:58
Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı         
10:50
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları         
10:27
İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı         
10:24
Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı         
10:19
ABD Başkanı Biden'ın ABD Başkanı Biden'ın "seçimlere müdahale" suçlamasına Rusya'dan yanıt: Dezenformasyon, düzmeceler dizgesi         
10:10
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış         
09:35
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 12:15:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei