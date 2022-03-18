Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Antalya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından "Şehitlerin Toprağı Çanakkale" adlı sunum ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü anısına düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Programa Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehit aileleri, gaziler, dernek temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve 18 Mart Şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü anısına düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında birincilik elde eden öğrencilerin sunumlarının ardından Vali Yazıcı, öğrencilere ödüllerini verdi.

Tören sonundan Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan " Şehitler Toprağı Çanakkale" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Program "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" temalı sergi açılışı ile sona erdi.