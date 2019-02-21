Çanakkale Depremin Bilançosu Ortaya Çıktı Gündüz Görüntüleri

Çanakkale Valiliği
yaptığı yeni açıklamada, dün akşam saat 21.23'te merkez üssü Ayvacık
ilçesi olan AFAD
'a göre 5 büyüklüğündeki depremde, 21 vatandaşın hastanelere başvurduğu, aralarında konut, boş bina, cami, okul ve ahırların bulunduğu toplam 90 yapının ise hasar gördüğü bildirildi. Ayvacık ilçesinde dün saat 21: 23'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın, merkez üssünü Ayvacık ilçesi Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana yaşandı. Depremin ardından bölgede bu sabaha kadar büyüklükleri 0,1. ile 3,6 arasında yaklaşık 50 artçı yaşandı.
Deprem aktivitesinin takip edildiğini belirten Çanakkale Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada depremin bilançosunu bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi."İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma
, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
, Türk Kızılay
'ı, UMKE ve muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalara göre, herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmış olup, Ayvacık'ta 15, Çanakkale Merkezde ve diğer ilçelerimizde 6 vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmıştır. Depremin ardından Ayvacık ve köylerinden elde edilen saha tarama bilgilerine göre; Adatepe
köyünde 2 konutun; Ahmetçe köyünde 1 cami, 1 okul, 8 boş bina ve 12 konutun; Akçin köyünde 1 ahır ve 3 konutun; Baharlar
köyünde 2 konutun; Çaltı
köyünde 3 konutun; Dibekli köyünde 1 boş bina ve 8 konutun; Güzelköy köyünde 7 konutun; Kayalar köyünde 7 boş bina ve 6 konutun; Kısacık köyünde 6 konutun; Sazlı
köyünde 4 ahır, 1 cami, 9 boş bina ve 5 konutun; Misvak köyünde 1 konutun ve Süleymanköy köyünde 2 konutun; duvarlarında çatlaklıklar, eski ve boş binalarda duvar yıkılmaları ve hasarlar olduğu ön bilgi olarak elde edilmiştir. Ayvacık Kaymakamlığınca tertip edilen ekipler mahallinde çalışmalarına devam etmektedir. Bugün, günün ağırmasıyla birlikte bölgede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşan 8 ekiple ön hasar tespit çalışmalarına başlanılacaktır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Psikososyal Destek Ekipleri bugün olay bölgesinde olacaklardır. İl Özel İdaresi ekipleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri de mahallinde çalışma yapacaklardır. Yapılan çalışmalar ve ilgili diğer hususlar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından koordine ve takip edilmektedir."
AYVACIK'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Depremin merkez üssü Ayvacık ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, dün akşam yaptıkları değerlendir toplantısında tedbir amaçlı olarak ilçe genelinde bugün 1 gün süreyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.