Son Dakika Haberleri: Çanakkale Depremin Merkez Üssü Ayvacık'ta Halk Sokağa Böyle Çıktı -2

Çanakkale Depremin Merkez Üssü Ayvacık'ta Halk Sokağa Böyle Çıktı -2

28 dakika önce

Çanakkale Depremin merkez üssü Ayvacık'ta halk sokağa böyle çıktı -2 (Dükkanlarda kırılan eşyalarla )(Tür: Yurt)

Çanakkale Depremin merkez üssü Ayvacık'ta halk sokağa böyle çıktı -2 (Dükkanlarda kırılan eşyalarla )

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:16 Kaynak: DHA

Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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