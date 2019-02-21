Çanakkale Depremin Merkez Üssü Ayvacık'ta Halk Sokağa Böyle Çıktı -2
28 dakika önce
Çanakkale Depremin merkez üssü Ayvacık'ta halk sokağa böyle çıktı -2 (Dükkanlarda kırılan eşyalarla )(Tür: Yurt)
Çanakkale
Depremin merkez üssü Ayvacık
'ta halk sokağa böyle çıktı -2 (Dükkanlarda kırılan eşyalarla )
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:16 Kaynak: DHA
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