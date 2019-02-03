Son Dakika Haberleri: Çanakkale-Derede Kaybolduğu İddia Edilen Araç ve İçindeki İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Çanakkale-Derede Kaybolduğu İddia Edilen Araç ve İçindeki İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

24 dakika önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, iddiaya göre deredeki akıntıda kaybolan otomobil içindeki iki kişi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, iddiaya göre deredeki akıntıda kaybolan otomobil içindeki iki kişi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Ezine ilçesinde, iddiaya göre içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, dereye uçarak suda kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD, bölgede çalışma başlattı. Çalışmaları kapsamında Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince sualtı kontrolleri gerçekleştirildi. Gece görüş özelliklli drone ile bölgede tarama faaliyeti yürütüldü. Olay yerine gelen Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürü Levent Yılm

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:00 Kaynak: DHA

AFAD, Ezine, Çanakkale, Güncel
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