Son Dakika Haberleri: Çanakkale Derede Kaybolduğu İddia Edilen Araç ve İçindeki İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Çanakkale Derede Kaybolduğu İddia Edilen Araç ve İçindeki İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

1 saat önce

Çanakkale Derede kaybolduğu iddia edilen araç ve içindeki iki kişi için arama çalışmaları sürüyor(EK)(Tür: Yurt)

Çanakkale Derede kaybolduğu iddia edilen araç ve içindeki iki kişi için arama çalışmaları sürüyor(EK)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:02 Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel
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