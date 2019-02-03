Çanakkale Derede Kaybolduğu İddia Edilen Araç ve İçindeki İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
1 saat önce
Çanakkale Derede kaybolduğu iddia edilen araç ve içindeki iki kişi için arama çalışmaları sürüyor(EK)(Tür: Yurt)
Çanakkale
Derede kaybolduğu iddia edilen araç ve içindeki iki kişi için arama çalışmaları sürüyor(EK)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:02 Kaynak: DHA
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