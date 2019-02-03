Çanakkale Derede Kaybolduğu İddia Edilen Araç ve İçindeki İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
38 dakika önce
Çanakkale Derede kaybolduğu iddia edilen araç ve içindeki iki kişi için arama çalışmaları sürüyor(EK-2)(VALİ AÇIKLAMA)(Tür: Yurt)
Çanakkale
Derede kaybolduğu iddia edilen araç ve içindeki iki kişi için arama çalışmaları sürüyor(EK-2)(VALİ AÇIKLAMA)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:34 Kaynak: DHA
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