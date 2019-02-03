Son Dakika Haberleri: Çanakkale Derede Kaybolduğu İddia Edilen Araç ve İçindeki İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Çanakkale Derede Kaybolduğu İddia Edilen Araç ve İçindeki İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

38 dakika önce

Çanakkale Derede kaybolduğu iddia edilen araç ve içindeki iki kişi için arama çalışmaları sürüyor(EK-2)(VALİ AÇIKLAMA)(Tür: Yurt)

Çanakkale Derede kaybolduğu iddia edilen araç ve içindeki iki kişi için arama çalışmaları sürüyor(EK-2)(VALİ AÇIKLAMA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:34 Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel
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