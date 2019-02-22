Son Dakika Haberleri: Çanakkale Derin Sondaj Gemisi 'Deepsea Metro-1', Çanakkale Boğazı'ndan Geçti-Aktuel

Çanakkale Derin Sondaj Gemisi 'Deepsea Metro-1', Çanakkale Boğazı'ndan Geçti-Aktuel

4 dakika önce

Çanakkale Derin sondaj gemisi 'DEEPSEA METRO-1', Çanakkale Boğazı'ndan geçti-AKTUEL(Tür: Yurt)

Çanakkale Derin Sondaj Gemisi 'Deepsea Metro-1', Çanakkale Boğazı'ndan Geçti-Aktuel, System.String[]
Çanakkale Derin sondaj gemisi 'DEEPSEA METRO-1', Çanakkale Boğazı'ndan geçti-AKTUEL

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:40 Kaynak: DHA

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