Çanakkale Derin Sondaj Gemisi 'Deepsea Metro-1', Çanakkale Boğazı'ndan Geçti-Aktuel
4 dakika önce
Çanakkale Derin sondaj gemisi 'DEEPSEA METRO-1', Çanakkale Boğazı'ndan geçti-AKTUEL(Tür: Yurt)
Çanakkale Derin sondaj gemisi 'DEEPSEA METRO-1', Çanakkale Boğazı'ndan geçti-AKTUEL
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:40 Kaynak: DHA
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