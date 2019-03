Çanakkale Destanı' Konserinde Duygusal Anlar Yaşandı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 104.yıldönümü nedeniyle 'Çanakkale Destanı' konseri düzenlendi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 104.yıldönümü nedeniyle 'Çanakkale Destanı' konseri düzenlendi.



Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonunda düzenlenen 'Çanakkale Destanı' konserine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, kurum, kuruluş ve meslek örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Sayı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra 104 yıl önce Çanakkale'de yazılan kahramanlık destanından özel görüntülerin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.



Konserinin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tüm şehitleri saygıyla yad ettiklerini söyleyerek, "Millet olarak al bayrağımızın gölgesinde hür, özgür ve bağımsız yaşıyorsak bunu kesinlikle şehit ve gazilerimize borçluyuz" dedi. Çanakkale Zaferinin 104.yıldönümü vesilesiyle her yönüyle anlamlı ve değerli bir konseri düzenlemenin onurunu yaşadıklarını ifade eden Çınar, "Okunan türküler ve ağıtlarda duygusal anlar yaşadık. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bizlere emanet edilen bu vatanı birlik ve beraberlik içinde koruyarak, el birliğiyle daha da güçlendireceğiz" ifadelerine yer verdi.



104 yıl önce batılı devletlerin 500 bine yakın asker ve gemilerle Çanakkale'yi geçip, Türkiye'yi yok etme düşüncesinde olduklarını dile getiren Çınar, "Ancak milletimizin milli irade ruhu, vatan aşkı, birlik ve beraberliğiyle, canını hiçe sayarak vatan topraklarına sahip çıkmasıyla bu büyük saldırı bertaraf edildi. 250 bine yakın şehitle büyük bir kahramanlık destanı yazıldı. Çanakkale'nin her noktasında büyük bir kahramanlık hikayesi vardır" dedi.



Kahraman ecdadın bıraktığı vatan topraklarına sonuna kadar sahip çıkacaklarını kaydeden Çınar, "Çanakkale Zaferi dünyada eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanıdır. 1000 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan milletimizi var eden kutsal değerlerimizin kökleşmesinde, uğrunda hepimizin canını seve seve feda edeceğimiz dinimiz, vatanımız ve bayrağımız için ailesinden ve sevdiklerinden vazgeçerek şehitlik şerbetini içen bütün şehitlerimiz yüreğimizin en müstesna yerindedir. Başta Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazi ve malullerimizde minnet, sevgi ve saygılarımı iletiyorum" şeklinde konuştu.



Duygu yüklü anların yaşandığı konserde Banazı Kültür ve Sanat Derneği Korosu sanatçıları, Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı ve Koro Şefi Selahattin Yalçınkaya yönetiminde 'Çanakkale Türküsü', 'Havada Bulut Yok', 'Ah Bir Ataş Ver', 'Eledim Eledim', ' Yelkenler Biçilecek', 'Ceddin Deden' ve 'Türkiyem' başta olmak üzere birbirinden güzel kahramanlık türküleri seslendirdiler.



Her biri vatan ve memleket aşkını anlatan duygu yüklü, eşsiz ve etkili türkülere eşlik eden davetliler, gözyaşlarına hakim olamadıkları müzik dinletisini başarıyla sahneleyen Banazı Kültür ve Sanat Derneği Korosu sanatçıları ile İnönü Üniversitesi Mehteran Topluluğunu tebrik ettiler.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı ve Koro Şefi Selahattin Yalçınkaya ile İnönü Üniversitesi Mehteran Topluluğu Mehterbaşı Kenan Oktay'a günün anısına tablo ve kayısı paketi hediye ettiler. - MALATYA

