Çanakkale Destanı Şiirini Güzel Okuyanlar Ödüllendirildi
53 dakika önce
Sivas'ın Ulaş ilçesinde lise öğrencileri arasında düzenlenen şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Sivas
'ın Ulaş
ilçesinde lise öğrencileri arasında düzenlenen şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Ulaş Müftülüğü ve Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından liseler arası şiir yarışması düzenlendi. Yarışmada öğrenciler "Çanakkale
Destanı" şiirini güzel okumak için kıyasıya yarıştı.
Yarışmada, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi
'nden Çağla Mutlu birinci, aynı okuldan Kadriye Dalkıran ikinci ve Ulaş İmam Hatip Anadolu Lisesi'nden Melek Küpeli
üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencilere altın ve çeşitli hediyeler verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:35 Kaynak: AA
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