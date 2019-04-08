Son Dakika Haberleri: Çanakkale Destanı Şiirini Güzel Okuyanlar Ödüllendirildi

Çanakkale Destanı Şiirini Güzel Okuyanlar Ödüllendirildi

53 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde lise öğrencileri arasında düzenlenen şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Çanakkale Destanı Şiirini Güzel Okuyanlar Ödüllendirildi, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde lise öğrencileri arasında düzenlenen şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ulaş Müftülüğü ve Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından liseler arası şiir yarışması düzenlendi. Yarışmada öğrenciler "Çanakkale Destanı" şiirini güzel okumak için kıyasıya yarıştı.

Yarışmada, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Çağla Mutlu birinci, aynı okuldan Kadriye Dalkıran ikinci ve Ulaş İmam Hatip Anadolu Lisesi'nden Melek Küpeli üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere altın ve çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:35 Kaynak: AA

Sivas, Çanakkale, Güncel
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