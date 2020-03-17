Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne 1 Nisan'a kadar ziyaretçi alınmayacak - Son Dakika

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Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne 1 Nisan'a kadar ziyaretçi alınmayacak
6 saat önce
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında önlem alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:56 Kaynak: AA
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında önlem alındı.
Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, ülke genelindeki koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, Başkanlık bünyesinde bulunan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin ziyarete kapatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, merkezin 1 Nisan Çarşamba gününe kadar ziyarete kapalı tutulacağı ifade edildi.
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