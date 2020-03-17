Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne 1 Nisan'a kadar ziyaretçi alınmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne 1 Nisan'a kadar ziyaretçi alınmayacak - Son Dakika

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne 1 Nisan'a kadar ziyaretçi alınmayacak

6 saat önce

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında önlem alındı.

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne 1 Nisan'a kadar ziyaretçi alınmayacak, System.String[]

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında önlem alındı.

Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, ülke genelindeki koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, Başkanlık bünyesinde bulunan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin ziyarete kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, merkezin 1 Nisan Çarşamba gününe kadar ziyarete kapalı tutulacağı ifade edildi.

Çanakkale, Gelibolu, 1 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:56 Kaynak: AA
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