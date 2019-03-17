Son Dakika Haberleri: Çanakkale destanının 104. yıl dönümü

Çanakkale destanının 104. yıl dönümü

1 saat önce

Türk tarihinin altın sayfalarından "Çanakkale geçilmez" destanını yazıldığı Gelibolu Yarımadası'nda, eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde gerçekleştirilecek törenlerin hazırlıkları tamamlandı.

Çanakkale destanının 104. yıl dönümü, System.String[]
Türk tarihinin altın sayfalarından "Çanakkale geçilmez" destanını yazıldığı Gelibolu Yarımadası'nda, eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde gerçekleştirilecek törenlerin hazırlıkları tamamlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:35 

Gelibolu, Çanakkale, Ekonomi
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