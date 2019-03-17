Çanakkale destanının 104. yıl dönümü
1 saat önce
Türk tarihinin altın sayfalarından "Çanakkale geçilmez" destanını yazıldığı Gelibolu Yarımadası'nda, eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde gerçekleştirilecek törenlerin hazırlıkları tamamlandı.
Türk tarihinin altın sayfalarından "Çanakkale
geçilmez" destanını yazıldığı Gelibolu
Yarımadası'nda, eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde gerçekleştirilecek törenlerin hazırlıkları tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:35
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