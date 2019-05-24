Son Dakika Haberleri: Çanakkale Destanları Müzesi Gezici Tırı'na yoğun ilgi

Çanakkale Destanları Müzesi Gezici Tırı'na yoğun ilgi

8 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ilçeye getirilen Çanakkale Destanları Müzesi Gezici Tırı, yoğun ilgi görüyor.

Çanakkale Destanları Müzesi Gezici Tırı'na yoğun ilgi, System.String[]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ilçeye getirilen Çanakkale Destanları Müzesi Gezici Tırı, yoğun ilgi görüyor.
Dün ziyarete açılan Çanakkale Destanları Müzesi Gezici Tırı'nı Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kaymakam Adayı Fırat Kadiroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Müftüsü İlyas Akyazı ve bazı protokol üyeleri de ziyaret etti.
Tırın 100. yıl kutlamaları kapsamında ilçede olmasının önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Burada amaç hem öğrencilerimize hem vatandaşlarımıza milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirici sağlıklı bir tarih şuurunun kazandırılması. Bu anlamda bu hizmetin çok önemli olduğunu ve bunu çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Çünkü Çanakkale, her Türk vatandaşının mutlaka gezmesi, görmesi gereken bir coğrafyadır. Gidemeyen vatandaşlarımızın bu tür etkinliklerden faydalanması ve buradaki eşyaları görmeleri o günlerde yaşananları gözleri önlerinde canlandırmalarına yetecektir." dedi.
Özdemir de birlik ve beraberliğin en önemli örneklerinden birinin Çanakkale zaferi olduğunu vurgulayarak, "Çanakkale Destanları Müzesi Gezici Tırı, gerçekten harika bir hizmet olmuş. Çanakkale'de yazılan destana bir kez daha tanıklık etme fırsatı bulduk. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için eşsiz bir fırsat oldu. Ders kitaplarında gördükleri, okudukları ve büyüklerinden dinledikleri Çanakkale destanının bir kısmını kendileri de görmüş oldular. Bu açıdan yapılan hizmetin son derece önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:32 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Havza, Çanakkale, Güncel
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