Çanakkale Destanları Müzesi Gezici Tırı Taşova'da
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Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Taşova'ya gelen Çanakkale Destanları Müzesi Gezici Tırı ziyaret açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:22 Kaynak: AA
Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Taşova
'ya gelen Çanakkale
Destanları Müzesi Gezici Tırı ziyaret açıldı.
Taşova Belediye Başkanı Bayram
Öztürk, tırın açılışında yaptığı konuşmada, müzenin Cumhuriyet Meydanı
'nda 3 gün boyunca ziyarete açık olacağını söyledi.
Çanakkale Destanları Müzesi Gezici Tırı'nı Taşova'da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Öztürk, "Tarihi bilinci gençlerimize aktarmak ve vatan millet sevgisini kazandırmak bizlerin görevidir. Bu duyguları ezbere değil de görerek kazanmaları daha önemli ve etkili oluyor. Gezici müze olumlu ve anlamlı bir proje olmuş, emeği geçenlere teşekkür ediyorum .Çanakkale ruhunu ilçemize taşıdığımız için ayrı bir mutluluk duymaktayız." dedi.
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