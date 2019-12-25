Çanakkale dev kabaklar yılbaşı için satışta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale dev kabaklar yılbaşı için satışta - Son Dakika

Çanakkale dev kabaklar yılbaşı için satışta

6 saat önce

Dev kabaklar yılbaşı için satıştaÇANAKKALE'de yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kabak tatlısı için kestane kabakları pazar tezgahlarında yerini aldı.

Dev kabaklar yılbaşı için satışta

ÇANAKKALE'de yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kabak tatlısı için kestane kabakları pazar tezgahlarında yerini aldı. Alışverişe çıkanlar 3 kişinin güçlükle kaldırabildiği ağırlıkları 50 ila 80 kilo arasında değişen kabakları görünce şaşırdı.

Yılbaşı öncesinde Çanakkale'de kestane kabakları pazar tezgahlarında yerini aldı. Yılbaşına sayılı günler kala Afyon'dan 100 ton kestane kabağı getiren pazar esnafı Hulusi Demiroğlu, kilosunu 6 liradan satışa çıkardı. Tezgaha konulan dev kabakları 3 kişi güçlükle kaldırabildi. Pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlar, ağırlıkları 50 ila 80 kilo arasında değişen dev kabakları görünce şaşkınlık yaşadı. Kestane kabaklarını yılbaşı için satışa sunan esnaf Hulusi Demiroğlu, restoranlar tarafından 50 ile 80 kilo ağırlığındaki dev kabakların bütün olarak satın alındığını, vatandaşların talebini karşılamak için de çok büyük olan kabakları elektrikli testere ile keserek küçük parçalara ayırarak satışa sunduğunu söyledi.

'HALKIMIZ İYİSİNİ, GÜZELİNİ YESİN DİYE GETİRDİK'

Kabak satışlarının yılbaşına kadar iyi olmasını beklediğini söyleyen esnaf Hulusi Demiroğlu, Kestane kabaklarımızı hususi olarak Afyon'dan getirdik. Bir tarladan 100 ton kestane kabağı aldık ve Çanakkale halkımız yesin diye pazar tezgahımızda satışa sunduk. Kestane kabağı meşhurdur. Temennimiz yılbaşı için satışların iyi olmasından yana. Lezzetli ve güzel bir kabak. Tezgahta 70 kiloluk, 80 kiloluk kabaklarımız var. Herhangi bir tohum falan değil, Afyon'da bir çiftçimizin çekirdekten üretimidir. Kabakları testere ile kesiyoruz. Bütün olarak restoranlar tercih ediyor. 40 kiloluk bir kabak, bir aileye fazla gelir, tüketemez. Biz de kesilmiş olarak dilimli şekilde satıyoruz. Yılbaşı öncesi satışların iyi olacağından umutluyuz dedi.

Pazarda yılbaşı alışverişi yapan ve tatlı yapmak için kabak alanlar ise kabak tatlısını sevdiklerini, yılbaşında bol cevizli kabak tatlısı yiyeceklerini belirtti.

Çanakkale dev kabaklar yılbaşı için satışta

Çanakkale, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:33 Kaynak: DHA
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