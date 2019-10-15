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Çanakkale dev kruvaziyer gemisi, çanakkale boğazı'ndan geçti

21 dakika önce

Dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan Bahama Adaları bandıralı, 'Seven Seas Voyager' isimli, 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi geçti.

Dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan Bahama Adaları bandıralı, 'Seven Seas Voyager' isimli, 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi geçti. Gemi, Yunanistan'ın Pire Limanı'na gitmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

İtalya'dan yola çıkan Bahama Adaları bandıralı, 'Seven Seas Voyager' isimli dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Dün İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na demirlenen gemideki turistler, yarımadayı gezdi. Dev kruvaziyer gemisi, daha sonra Yunanistan'ın Pire Limanı'na gitmek üzere yol aldı. Bugün saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan dev kruvaziyer gemisi, Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı. İtalya'dan yola çıkan 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisinde, 462 kişilik mürettebat ve farklı ülkelerden 672 yolcu bulunuyor. Geminin içinde havuz, gösteri merkezi, spor salonu ve güzellik salonu da yer alıyor.

Bugün Bozcaada açıklarına demirlenen, filikalar ile yolcuların adaya çıkarılması planlanan gemi, İstanbul'da makine arızası yaptığı için direkt olarak Yunanistan'ın Pire Limanı'na devam etti.

Çanakkale dev kruvaziyer gemisi, çanakkale boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Bahama, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:49 Kaynak: DHA
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