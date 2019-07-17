Son Dakika Haberleri: Çanakkale DKMP'de görev değişikliği
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale DKMP'de görev değişikliği

4 saat önce

Çanakkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevine Ozan Hacıalioğlu getirildi.

Çanakkale DKMP'de görev değişikliği, System.String[]
Çanakkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevine Ozan Hacıalioğlu getirildi.

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevini 2 yıldır yürüten Mevlüt Özyanık, İstanbul DKMP Şube Müdürlüğü görevine tayininin çıkması sebebiyle Çanakkale DKMP Şube Müdürlüğü görevinden ayrıldı. Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirilen Ozan Hacıalioğlu, Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu'nun katılımıyla devir teslim işlemi yapılarak yeni görevine başladı. - ÇANAKKALE
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çanakkale, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evdeki 6 bin 300 zambak soğanı için 60 bin lira ceza kesildi Sevgilisini yakın dostuna kaptıran Serenay Aktaş aşka küstü İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:51:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale DKMP'de görev değişikliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]