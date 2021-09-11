Üye Girişi
Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu - Son Dakika

Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu

11.09.2021 11:24
Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu, System.String[]

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya; Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Kurumu'nun Antalya ve İzmir bölgelerinden domates ve biber ithalatı kısıtlamalarını kaldırma kararını yorumladı.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya; Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Kurumu'nun Antalya ve İzmir bölgelerinden domates ve biber ithalatı kısıtlamalarını kaldırma kararını yorumladı. Kaya, "Bu durumun bize katkısı olur; Antalya bölgesinden Rusya'ya domatesler giderse, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropol kentin hallerine de bizim bölgemizden gider. Bu durum iç pazarda bizim üreticimize fayda sağlar" dedi.

Rusya geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye'den domates alım kotasını 250 bin tondan 300 bin tona çıkarmasının ardından yeni bir karara imza attı. Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Kurumu yaptığı açıklamada, 2020 Aralık ayında Antalya ve İzmir'den yapılan ithalata getirilen kısıtlamaların kaldırıldığı duyurdu.

"Hangi ürüne ne kadar ihtiyaç varsa aylar öncesinden bize bildirilmeli"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya haberi güzel bulduğunu ancak samimiyetsiz bir yaklaşım olduğunu söyledi. Kaya, "Rusya'nın 'domates, biber alacak' gibi söylemleri iç pazarda ciddi bir hareketlilik sağlıyor. Rusya daha düne kadar bu tarz ürünleri ülkemizde talep etmiyordu, yalnız çok yeni zamanda açıkladığı bir kararla Rusya, ülkemizden domates ve biber ithalatına izin vermiş. Bu güzel bir haber ama ben bunu samimiyetsiz bir yaklaşım olarak buluyorum. Çünkü bu durum Rusya'nın insafına kalmış, hiçbir hesap kitap yapılmadan böyle bir açıklamanın yapılması ne bizim ülkemizin üreticisine ne de Rus tüketicilere fayda sağlar. Bunun aylar öncesinden hesabı yapılarak, hangi ürüne ne kadar ihtiyacı varsa bize bildirmesinin çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Ruslar ne zaman kapı bulamazlarsa o zaman kapımızı çalıyor"

Rusya'nın sezon ortasında belirsiz bir şekilde Türkiye'nin kapısını çalmasını doğru bulmadığını kaydeden Başkan Kaya, "Sezonun ortasında Rus yetkililer iç pazarda bu ürünleri kendi tüketicisiyle bulaştırma konusunda zorlandığı anda ilk çaldıkları kapı Türk kapısı. Bu yaklaşım doğru değil, yani bu ürün ülkemizdeki üreticilerin satmaya zorlandığı dönemlerde de Rus yetkilerin bu ürünleri almasını biz amaçlıyoruz. Bu belirsizlik, 'bugün izin veriyorum ama başka bir ülkede buldum ve almaktan vazgeçtim' yaklaşımının doğru olmadığını düşünüyorum. Bize muhtaç olmadan Rus yetkililer kapımıza gelmiyor. Ne zaman kapı bulamazlarsa o zaman kapımızı çalıyorlar. Üreticiye aylar öncesinden bu ürünlerin verileceği bilgisi verilse ona göre dikim planlaması yapılır. Domates fiyatları iç pazarda da yükseliş bandında. Rus pazarının da açılmasıyla bu fiyatları daha da yukarı çıkartır. Bu durumda da bizim tüketicimiz iç pazarda bazı ürünlere zor ulaşır. Dolayısıyla Rusya'nın bu kapıyı açmasını kıymetli buluyorum ancak samimiyetsiz bulmamdaki sebep de yarın kapatabilecek olması" diye konuştu.

"Rusya Antalya bölgesinden alım yaparsa, Çanakkale domatesi de iç pazardaki üreticiye fayda sağlar"

Rus yetkililerin Antalya ve İzmir bölgesinden domates ve biber almasının iç pazarda Çanakkaleli üreticiye fayda sağlayacağını da sözlerine ekleyen Kaya, "Onlara en yakın pazar Antalya bölgesinin pazarı. Biz, yani Çanakkale onlara en uzak pazar aslında. Dolayısıyla Rus yetkililer, en yakın ve maliyeti en düşük ürün neredeyse oradan temin etmeye çalışıyorlar. Bu durumun bize şöyle katkısı olur; Antalya bölgesinden Rusya'ya domatesler giderse, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropol kentin hallerine de bizim bölgemizden gider. Bu durum iç pazarda bizim üreticimize fayda sağlar" dedi.

"Domatesin 4 katı fiyatına satılması hem bizi hem de tüketiciyi üzüyor"

Pazarda makas aralığının açık olması ve fiyatların 4 katı fiyatına satılmasının hem üretici hem de tüketiciyi üzdüğünü belirten Kaya, "Pazarda domates fiyatı 5 ile 8 lira arasında. Üreticide ise 1.50 ile 2.50 kuruş arasında. Şuanda söylediğimiz bir şey var tüketicinin cebinden çıkanla üreticinin cebine giren makas ciddi şekilde açılmakta. Dolayısıyla bizim arzu ettiğimiz bu ürünü çok pahalı satalım değil ama bu makasın daraltılması. 2 liraya alınan bir ürünün 4 katı fiyatına pazarda satılıyor olabilmesi ciddi bir şekilde bizi de tüketici de üzüyor" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu
Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu
Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu
Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu
Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu
Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu
Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu
Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu
Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu
Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu
Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu
Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu
Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu
Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu
Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu

Çanakkale, Domates, Antalya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

MEB, 11:49 MEB, "Kadıköy Anadolu Lisesi'ne düşük puanla öğrenci nakledildi" iddiası sonrasında soruşturma başlattı Arda Turan'dan, Fatih Terim sorusuna duygusal cevap 11:29 Arda Turan'dan, Fatih Terim sorusuna duygusal cevap Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü 11:27 Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü
Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi 11:20 Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı 10:53 Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti 10:49 Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti
Çam fıstığı çeyrek altınla yarışıyor, kilosu 700 lira 10:32 Çam fıstığı çeyrek altınla yarışıyor, kilosu 700 lira Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti 09:58 Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
11:29 Arda Turan'dan, Fatih Terim sorusuna duygusal cevap
11:22 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü
11:21 Ali Akman fırtına gibi esti! Johan Cruyff Ödülü'nü Türk forvet kazandı
11:20 Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi
11:00 Bebeğinin su dolu temizlik kovasına koyarak ölümüne neden olan kadın, beraat etti
10:52 Eski nişanlısını rahatsız edince, kuzenler duruma müdahale etti! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar
10:51 Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna konuştu: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur
10:49 Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti
10:28 Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı
10:10 Trump'tan ABD Başkanı Joe Biden'a ilginç boks göndermesi: Birkaç saniyede yere sererim
Sergen Yalçın'ın Sergen Yalçın'ın "Sen kimsin Bloomberg?" diye hedef aldığı Uilenberg'den cevap: Yanlış anlaşıldım         
11:59
Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i reddetti: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i reddetti: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok         
11:46
Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı         
11:28
28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü         
11:23
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" dedi, gerçek bambaşka çıktı         
10:54
Erbakan Malkoç, girişimciler için başarının sırrını üç maddede özetledi Erbakan Malkoç, girişimciler için başarının sırrını üç maddede özetledi         
10:51
Yün yorgana talep çok, yapan yok! Aylar sonrasına sipariş alıyorlar Yün yorgana talep çok, yapan yok! Aylar sonrasına sipariş alıyorlar         
10:47
Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı         
10:29
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
00:38
Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
00:07
Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı         
22:55
63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
19:05
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı         
16:17
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor 100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 12:14:43. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement