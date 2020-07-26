Çanakkale domatesinde hasat zamanı - Son Dakika

Çanakkale'nin, kendine has tadı, rengi ve kokusuyla dikkati çeken ürünlerinden domateste üreticiler ilk hasat mesaisi yapıyor.

İlk, orta ve son turfanda olarak 100 bin dönüm alanda yıllık ortalama 500-700 bin ton seviyesinde üretilen Çanakkale domatesi, iç piyasanın yanı sıra yaşadığı ülkeye memleketinden lezzetler götürmek isteyen gurbetçilerin de tercihi oluyor.

Hava sıcaklıklarının uygun seyretmesi ve don görülmemesi halinde aralık ayı sonuna kadar tezgahlarda yer alan Çanakkale domatesinin ilk hasadı, "Batak Ovası" olarak da anılan Kumkale köyünde ve bölge genelinde başladı.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale domatesinde nisan ayının başında fidelerin toprakla buluştuğunu söyledi.

Temmuz ayının ilk haftasına kadar dikim yapıldığını belirten Kaya, "Temmuz ayının sonuna doğru da nisan ayında ektiğimiz fidelerden elde edilen ürün, Çanakkale domatesi olarak tüketiciye sunulmuş olur. Çanakkale domatesinde ilk hasadı Ayvacık ilçesinin Kösedere bölgesinden alırız. Bu, Eceabat bölgesiyle devam eder. Daha sonra da merkezde Batak Ovası dediğimiz bölgede sürer. Çanakkale domatesinde, toprağın kalitesinden, havanın kalitesinden, suladığımız suyun kalitesinden ve üreticilerimizin bilinçli olmasından kaynaklanan bir lezzet, bir aroma farkı var." dedi.

Kaya, tarla fiyatının üreticiyi memnun etmediğini ancak üretimin sürdüğünü dile getirerek şunları kaydetti:

"Domates üretimi zor bir iştir. Üretiminde ciddi şekilde uğraş, emek ve masraf vardır. Dolayısıyla bu emeğin, masrafın, uğraşın neticesinde de bir üretim maliyeti vardır. Domatesin bakkala verilene kadarki maliyeti 1 liradır. Dolayısıyla ciddi şekilde maliyeti olan bir üründür. Tarladan biz bunu 1,5 liraya sattığımızda para kazanırız ama 1 liranın altına indiğinde ciddi şekilde sıkıntı yaşarız. Şu anda fiyatlar üreticimizi memnun etmese de biz önümüzdeki günlerde domates fiyatının üreticiyi de tüketiciyi de memnun edecek seviyeye gelmesini umut ediyoruz. İnşallah üreticimiz para kazanır, tüketicimiz de çok pahalı olmadan bu marka olmuş ürüne ulaşır diye düşünüyoruz."

Tarlada kilogramı 80 kuruş ile 1 lira arasında satılan ürünü toplamaya başlayan üreticilerden Cahit Toprakkarıştıran da domates fiyatının daha da düşmesinin üretici için zarar anlamına geleceğini söyledi.

Üretici Ufuk Göçoğlu, domatesin Kazdağları'ndan esen rüzgardan, toprak yapısından, bölgenin suyundan kaynaklanan bir aromasının olduğunu, bunun da Çanakkale domatesinin meşhur olmasını sağladığını ifade etti.