Son Dakika Haberleri: Çanakkale domatesinde "son turfanda" umudu
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Çanakkale domatesinde "son turfanda" umudu

1 saat önce

Çanakkale'de "Batak Ovası" olarak anılan Kumkale köyü başta olmak üzere Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerine uzanan geniş bir alanda yetiştirilen domatesin üreticisi, son turfanda döneminde iyi bir gelir elde etmeyi bekliyor.

Çanakkale domatesinde

Çanakkale'de "Batak Ovası" olarak anılan Kumkale köyü başta olmak üzere Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerine uzanan geniş bir alanda yetiştirilen domatesin üreticisi, son turfanda döneminde iyi bir gelir elde etmeyi bekliyor.

Kendine has tadı, rengi ve kokusuyla tezgahların en çok aranan ürünlerinden Çanakkale domatesinin üreticisi, hastalıklarla mücadele konusunda başarılı olunduğu takdirde fiyatların son turfandada yükselmesini umut ediyor.

Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, AA muhabirine, Çanakkale bölgesinde nisan ayının ilk günlerinde domates fidelerinin toprakla buluşmaya başladığını söyledi.

Haziran ayına girilmesiyle hasada başlandığını belirten Kaya, iklim koşulları uygun giderse aralık ayının ortalarına kadar Çanakkale'den çevre illere ve tezgahlara domates sevkiyatının sürdüğünü anlattı.

Bölgede ilk turfanda domatesin fiyatının üreticiyi memnun ettiğini vurgulayan Kaya, "Orta turfandanın başlamasıyla fiyatlar üreticimizin beklentilerini karşılamadı. Şu anda tarladan domates 50 kuruş ila 1 liradan satılıyor. Üreticimiz, fiyatlar beklentilerini karşılamadı diye tarlasını terk etmesin çünkü geçmiş yıllarda bunun örnekleri var. Domates fiyatları ciddi şekilde yukarı doğru seyredebilir, üreticiyi memnun edecek hale gelebilir." dedi.

Üreticiye "Tarlanızı terk etmeyin" uyarısı

Kaya, hastalıklarla mücadele konusunda üreticilerin ciddi çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Mücadelede sağlanan başarının, Çanakkale domatesinde kalite ve yüksek verimi beraberinde getirdiğine dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:

"Bu sene verim noktasında ciddi şekilde başarılıydık ama fiyat noktasına gelince şu ana kadar iyi bir yıl olmadı. Tarlalarımızı terk etmediğimiz takdirde önümüzdeki günlerde bölgemizde üretilen domatesin fiyatının yukarı yönde değişeceğini ve elinde malı olan üreticilerimizin inşallah para kazanabileceğini umut ediyoruz. Biz sonuna kadar tarlalarımızı bırakmamaya gayret gösterelim. Bütün beklentiler son turfanda domatese odaklandı. Hastalıklarla mücadele konusunda başarılı olursak umut ediyorum ki piyasalar yukarı yönde seyredecek ve üreticiyi memnun edecek."

İsmail Kaya, iç piyasada özellikle İstanbul, İzmir gibi metropol kentlerin hallerinde satılan domatesin yarısından fazlasının Çanakkale'den gönderildiğini sözlerine ekledi.

Çanakkale, Kumkale, Ezine, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:06 Kaynak: AA
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