ÇANAKKALE DOMATESİNİN FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin kendine has kokusu ve lezzetiyle bilinen domatesinin ilk fide dikimi, Kumkale Ovası'nda yapıldı. 10 dönüm tarlasına 12 bin domates fidesi diken Şahin Ceylan, Domatesin oluşması ve kızarması için gereken yaklaşık 75 günlük süre gerekiyor, bu da Temmuz'un 15 ile 20'si arasına denk geliyor dedi. Çanakkale domatesinin önemli üretim merkezlerinden, 'Batak Ovası' adıyla bilinen Kumkale Ovası'nda, domates fidelerinin toprakla buluşturulması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Tarlalarda domates fidelerinin dikimi öncesinde sulama ve çapa yapıldı. Daha sonra Çanakkale domatesinin üretimi için ilk turfanda fideler toprakla buluşturuldu. İşçiler tarafından dikilen domates fidelerinin ardından ilk hasat, yaklaşık 75 gün sonra yapılacak. Haziran sonunda toprakla buluşacak son turfanda ise domates fideleri sayesinde iklim koşullarına göre Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar kasım ayı sonuna kadar tezgahlarda tarla domatesi bulabilecek.

400 BİN TON DOMATES ÜRETİMİ

Raf ömrü uzun olan Çanakkale domatesi, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropollerde tüketicilerin ilk tercihi oluyor. Kumkale Ovası'nda 5 bin dönüm arazide 50 bin ton domates üretimi yapılacak. İl genelinde ise 50 bin dönüm arazide 400 bin ton domates üretimi yapılması hedefleniyor.

75 GÜN SONRA İLK HASAT HEDEFİ

Ovadaki 10 dönüm tarlasına 12 bin domates fidesi diken Şahin Ceylan, Bugün itibarıyla Çanakkale domatesini toprakla buluşturmaya başladık. İşçilerimiz dikime başladılar. Ben de dikim sırasında fide takibini yapıyorum. Yaklaşık 70-75 gün sona domates hasadına başlarız. Domates fidelerimizi toprağa verdikten sonra gübre destekli bakımlar, kazma ve çapalamasını yapacağız. Domatesin oluşması ve kızarması için gereken yaklaşık 75 günlük süre gerekiyor, bu da Temmuz'un 15 ile 20'si arasına denk geliyor dedi.

İŞTE ÇANAKKALE DOMATESİNİN SIRRI

Herkesin gönül rahatlığı ile Çanakkale domatesi yiyebileceğini belirten Ceylan, Yeni fidelerin meyveleri ince kabukludur. İçi dolgundur; salatası olur, salçalık kısmında da kullanılır. Çanakkale'deki hava sirkülasyonu Batak Ovası'nda birleşim yapar. Kazdağları'ndan esen serin rüzgarın, Boğaz'dan gelen rüzgarla kesişmesi noktasında Batak Ovası vardır ve bu domatesi ayakta tutar ve yetişmesine çok önemli katkı sağlar. O yüzden Çanakkale domatesine lezzetini, rengini verir. Toprağın potasyum oranı yüksek olmasından dolayı domates güzel bir renk alır diye konuştu.Bu yıl domates fiyatlarının seralarda yüksek olduğunu ifade eden Ceylan, Bu da pazara çok yansıdı. Vatandaşlar, domates fiyatlarının pahalı olduğunu söylüyor. Ama tarla domatesi çıkmaya başladığı zaman biraz fiyatları düşebilir. Çünkü bolluk oluşacak. Devletimizden çiftçiye biraz daha destek bekliyoruz ifadelerini kullandı. (DHA)