Çanakkale domatesinin hasadına başlandı - Son Dakika

TÜRKİYE'de kendine has kokusu ve lezzetiyle meşhur olan Çanakkale domatesinin Kumkale Ovası'ndaki tarlalarda hasadına başlandı. Kendine has kokusu ve tadıyla markalaşan Çanakkale domatesinin yetiştiği önemli merkezlerden birisi olan Kumkale Ovası'ndaki tarlalarda ilk turfan domatesin hasadına başlandı. Kalafat köyünde 7 yıldır domates yetiştiriciliği yapan Şahin Ceylan, 20 Nisan'da toprakla buluşturduğu fidelerden ilk hasadını yaptı. Ovada ilk domates hasadını kendisinin yaptığını ifade eden Ceylan, bir süredir herkesin, 'Çanakkale domatesi ne zaman çıkacak?' diye sorduğunu belirterek, "Kasım ayına kadar artık Çanakkale domatesini gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz" dedi.
Kumkale Ovası'ndaki toprağın potasyum oranının yüksek olması, Kaz Dağları'ndan gelen soğuk rüzgar ve boğazdan gelen rüzgarın kesişmesiyle değişik bir hava sirkülasyonunun oluştuğunu, bunun da Çanakkale domatesine rengini, lezzetini verdiğini anlatan üretici Şahin Ceylan, şöyle konuştu:
Meşhur Çanakkale domatesi, Türkiye'nin özelikle metropol kentlerinde aranan bir ürün. Çanakkale'nin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanında marketlerde ve pazarlarda 'Çanakkale domatesi' etiketiyle satılan ürün, Kalafat, Kumkale, Tevfikiye, Halileli ve Çıplak köylerinde üretiliyor.