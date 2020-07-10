Çanakkale domatesinin hasadına başlandı - Son Dakika

Çanakkale domatesinin hasadına başlandı

TÜRKİYE'de kendine has kokusu ve lezzetiyle meşhur olan Çanakkale domatesinin Kumkale Ovası'ndaki tarlalarda hasadına başlandı.

TÜRKİYE'de kendine has kokusu ve lezzetiyle meşhur olan Çanakkale domatesinin Kumkale Ovası'ndaki tarlalarda hasadına başlandı. Kendine has kokusu ve tadıyla markalaşan Çanakkale domatesinin yetiştiği önemli merkezlerden birisi olan Kumkale Ovası'ndaki tarlalarda ilk turfan domatesin hasadına başlandı. Kalafat köyünde 7 yıldır domates yetiştiriciliği yapan Şahin Ceylan, 20 Nisan'da toprakla buluşturduğu fidelerden ilk hasadını yaptı. Ovada ilk domates hasadını kendisinin yaptığını ifade eden Ceylan, bir süredir herkesin, 'Çanakkale domatesi ne zaman çıkacak?' diye sorduğunu belirterek, "Kasım ayına kadar artık Çanakkale domatesini gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz" dedi.

Kumkale Ovası'ndaki toprağın potasyum oranının yüksek olması, Kaz Dağları'ndan gelen soğuk rüzgar ve boğazdan gelen rüzgarın kesişmesiyle değişik bir hava sirkülasyonunun oluştuğunu, bunun da Çanakkale domatesine rengini, lezzetini verdiğini anlatan üretici Şahin Ceylan, şöyle konuştu:

Son Dakika: HSK, FETÖ irtibatları nedeniyle 26 hakim-savcıyı görevden uzaklaştırdı
Son Dakika: Medipol Başakşehir Kopenhag'ı elerse, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde LASK Linz-Manchester United maçının galibiyle oynayacak
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
"20 Nisan'da toprakla buluşan domates fidelerimizde, bütün özverili çalışmalarımız ve bakımlarımız neticesinde bugün ilk hasadımıza başladık ve bundan dolayı çok mutluyuz. Kasım ayına kadar artık Çanakkale domatesini gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Kumkale Ovası'nda benim tarlamda Çanakkale domatesleri bugün itibariyle çıktı. Bundan sonra diğer arkadaşlarımın da tarlalarında her geçen gün domatesleri çıkacak. Tüketicilerimiz en lezzetli ve dayanıklı Çanakkale domateslerini gönül rahatlığıyla yiyebilecek. Çünkü Kumkale Ovası'ndaki toprağın yapısının domatese çok uygun olması, toprağın potasyum oranının çok yüksek olması domatese çok güzel renk veriyor ve içi dolgun oluyor. Çok lezzetli ve suludur. Gelen herkes soruyor bize, 'Çanakkale domatesi çıktı mı?' diye. Bu saatten sonra Çanakkale domatesi çıktı."

Hasat ettiği domatesi traktörün römorkunu yükleyen üretici Şahin Ceylan, ürünü İstanbul haline göndereceklerini söyledi. Tarlada domates toplayan Şahin Ceylan'ın annesi Safinaz Ceylan, "Çanakkale domatesinin rengi ve lezzeti, toprağından, havasından, suyundan, rüzgarından ileri geliyor. Çok talep görüyor. Gelen geçen hep Çanakkale domatesini arıyor. İşte bugün çıktı, başladık hasada" dedi.

Meşhur Çanakkale domatesi, Türkiye'nin özelikle metropol kentlerinde aranan bir ürün. Çanakkale'nin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanında marketlerde ve pazarlarda 'Çanakkale domatesi' etiketiyle satılan ürün, Kalafat, Kumkale, Tevfikiye, Halileli ve Çıplak köylerinde üretiliyor.


Çanakkale, Türkiye, Kumkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 08:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale domatesinin hasadına başlandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:16 İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:32 Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 09:40 81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:37 Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Son Dakika: HSK, FETÖ irtibatları nedeniyle 26 hakim-savcıyı görevden uzaklaştırdı
14:24
Son Dakika: Medipol Başakşehir Kopenhag'ı elerse, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde LASK Linz-Manchester United maçının galibiyle oynayacak
14:22
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
13:43
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
13:31
Talihsiz kadın, 5 yıl önce kızını vermediği aile tarafından öldüresiye dövüldü
13:28
Sakarya'da dün meydana gelen patlamada ihmal var mı? Jandarma iddiaları yalanladı
13:16
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
13:11
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
12:41
Sakarya'daki ikinci patlamada şehit olan astsubayın sınıf değiştirip bomba imha uzmanı olduğu ortaya çıktı
12:35
Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor
12:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 14:45:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale domatesinin hasadına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]