Son Dakika Haberleri: Çanakkale Dumlupınar Şehitleri Gelibolu'da Anıldı

Çanakkale Dumlupınar Şehitleri Gelibolu'da Anıldı

16 dakika önce

Çanakale Boğazı'ndan geçiş yaparken 66 yıl önce Nara Burnu önlerinde İsveç şilebi 'Naboland' ile çarpışması sonucu batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısında şehit olan 81 denizci, Gelibolu ilçesinde düzenlenen törende anıldı.

Çanakkale Dumlupınar Şehitleri Gelibolu'da Anıldı, System.String[]
Çanakale Boğazı'ndan geçiş yaparken 66 yıl önce Nara Burnu önlerinde İsveç şilebi 'Naboland' ile çarpışması sonucu batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısında şehit olan 81 denizci, Gelibolu ilçesinde düzenlenen törende anıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, şehit denizciler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Gelibolu Denizaltı Sevenler Derneği Temsilcisi Kemal Dalgıç tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu. Törene katılanlara, Dumlupınar belgeseli izlettirildikten sonra, özel motor ile denize açılarak, deniz şehitleri anısına Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı adına Deniz Albay Türker Altıngöz, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Denizaltı Sevenler Derneği Genel Başkanı Feridun Yaşbek ve Türk Şehitleri İmar Vakfı Başkanı Mühittin Kazancı tarafından Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci ile diğer şehit denizciler için denize çelenk bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:13 Kaynak: DHA

Çanakkale, Dumlupınar, Gelibolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lisenin Bodrumunda Deterjan Üretip 470 Bin Liralık Ciroya İmza Attılar Son Dakika! Pentagon'dan F-35 ve Türkiye Açıklaması: Uçaklar Geri Alınmayacak, Eğitimler Devam Edecek! Denizli Acıpayam'da 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:29:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Dumlupınar Şehitleri Gelibolu'da Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]