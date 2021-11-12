ÇANAKKALE - Eceabat'ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması - Son Dakika

Eceabat Kaymakamı Mustafa Çitçiler, Emniyet Amiri Selçuk Bayram,İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Yasin Çay emniyet ve jandarma personeli,'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması ile emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çekti.

İYİ Parti'den Lütfü Türkkan Meclis'e gönderilen fezleke hakkında: Fezlekeyle ilgili bizim de hazırlığımız var