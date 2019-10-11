Son Dakika Haberleri: Çanakkale ege denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Çanakkale ege denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Çanakkale ege denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

39 dakika önce

EGE Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.55'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçeye 29.4 kilometre uzaklığında kaydedilen deprem, Ayvacık ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Çanakkale ege denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:48 Kaynak: DHA
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