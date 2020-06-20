"Çanakkale Eğitim Vizyonu 2023 Projesi" - Son Dakika

Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çanakkale Eğitim Vizyonu 2023 Projesi"nin (ÇEV 2023) 2019-2020 eğitim öğretim yılı etabında il birincisi ve ikincisi olarak dereceye giren okulların müdürlerini makamında kabul etti.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında yürütülmeye başlanan "Çanakkale Eğitim Vizyonu 2023 Projesi"nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı değerlendirmelerine göre liseler kategorisinde Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi il birincisi, ortaokullar kategorisinde Ezine Gazi Ortaokulu il birincisi olurken Ezine Yahya Çavuş Ortaokulu il ikincisi, ilkokullar kategorisinde Ezine 75. Yıl İlkokulu il birincisi olurken Ezine Yahya Çavuş İlkokulu da il ikincisi oldu.

Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, başarılı olan okul müdürleri Mehmet Atik Ekin, Oral Dinçkan, Bahadır Çağatay ve Taylan Raşit Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman'ı makamında kabul etti.

Kaymakam Uzan, burada yaptığı konuşmada, alınan bu başarılı sonuçlardan dolayı okul müdürlerini kutladı.

Eğitimin sadece devletin fiziksel imkanlarıyla ve öğretmen desteği ile değil bütün paydaşlarının çalışması gereken bir kurum olduğunu belirten Uzan, bu anlamda okul aile birliği sisteminin çalışması, öğrencinin kendi bireysel performansının sergilemesiyle, okul müdürlüğünün liderlik etmesiyle, okul idaresinin ve öğretmenlerinin yön çizmesiyle alakalı bir durum olduğunu ifade etti.