Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne yeni hizmet binası

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının temel atma töreni bugün gerçekleştirildi.



2019 yılı yatırım programı kapsamında yeni İl Emniyet Müdürlüğü binasının yapım izni 81 ilde yalnızca Çanakkale'ye verilmişti. Bu kapsamda yeni hizmet binası için temel atma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan temel atma törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Jülide İskenderoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, siyasiler, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.



"Bu sene yalnızca Çanakkale için yeni emniyet binası izni verildi"



AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, açılış töreninde yaptığı konuşmada bu sene sadece Çanakkale için yeni emniyet binası izninin verildiğini vurgulayarak, "Her şehre hizmet etmek büyük bir onurdur, gururdur. Ama Çanakkale'ye hizmet etmek bambaşka bir onurdur, gururdur. Çanakkale, Cumhuriyetimizin ön sözü, Gazi Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıkmaya başladığı özel yer. Hep söylüyorum; Türkiye bir kitap olsa, ön sözü Çanakkale olur. O yüzden ülkemizin her karışı kıymetli olmakla beraber Çanakkale'mizin kıymeti, şehitlerimizin hatırası, doğal güzellikleri bambaşka bir kentimiz. Bir derdimiz var; Çanakkale'miz ayağa kalksın istiyoruz. Bir derdimiz var; Çanakkale'miz küçük polemiklere yanlış gündemlere değil, hizmete, çalışmaya gündem olsun istiyoruz. Önümüzde 4 yıl seçim yoksa halktan biz bu kadar süre için yetki almışsak, sonuna kadar kullanalım bu dönemi polemiksiz, kavgasız, gerginlikten uzak bir hizmet dönemi yapalım. Dönüp arkaya baktığımızda da Çanakkale ayağa kalksın bu dönemde istiyoruz. Yoksa en kolayı kavga etmek, en kolayı tartışmak. En kolayı uyduruktan bir afişle eylem yapmaya çalışmak." diye konuştu.



Turan, sözlerine şöyle devam etti:



"Ama mesele valisiyle, bakanıyla, vekiliyle aynı masaya oturup Çanakkale'nin sorunlarını çözme iradesinde olunması. O yüzden bir daha diyorum ki; bu önümüzdeki 4 yılı hizmet yılı yaparsak Çanakkale'miz bir levıl daha atlar. 5 sene sonra da gururla bu günleri yad ederiz. Bu sene sadece bir ilde emniyet binasına izin verildi, inşaatı için. O da Çanakkale. Çanakkale'de farklı olmayı, işlerimizi takip etmeyi, milletin bize erdiği emaneti baş tacı etmeyi bir görev biliyoruz. O yüzden bugün büyük bir gururla söylüyorum ki; zaten bir ihtiyaç olan emniyet binamızın, Türkiye'de bu yıl atılan tek emniyet binası inşaat temeli olması da ayrıca bir gurur bizim için. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şuan ki mevut binamız şehrin tam göbeğinde, emniyet sorunu olan bir noktadaydı. İnşallah 2020 yılı Nisan ayında burayı bitirip hep beraber açtığımızda, bizim için gece gündüz çalışan yeri geldiğinde canını ortaya koyan emniyet mensuplarımıza güzel çalışma ortamı sunacağımız gurur duyulacak bir yer olacak."



"İlimizde yapılan yatırımlar dünya çapında ilgiyi Çanakkale'ye çekmektedir"



Törende konuşan bir diğer isim ise Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'ydı. Son yıllarda Çanakkale'ye yapılan yatırımların önemine değinen Vali Tavlı, "Son yıllarda ilimizde yapılan yatırımlar ülkemizde ve dünya çapında ilgiyi Çanakkale'ye çekmekle birlikte; eğitime, sağlığa, spora, ulaşıma ve güvenliğe yapılan büyük yatırımlar tüm hızıyla devam etmektedir. Bugün de bu yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğümüzün yeni hizmet binasının temelini sizlerle birlikte atmanın onurunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışarak milletimizin huzur ver güvenliğini sağlayan polis teşkilatımızın mensupları, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma huzur ve güven ortamını tesis etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme gibi kutsal bir görevi 174 yıldır başarılı bir şekilde gururla ifa etmektedirler. Yeni hizmet binamız, ilimizin nüfusu, personel sayısı, olay sayısı ve şehrin büyümesi göz önünde bulundurularak projelendirilmesi ve hizmete girmesiyle birlikte vatandaşlarımıza daha da kaliteli bir hizmet sunulacaktır" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE