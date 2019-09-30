Çanakkale Emniyet Müdürü Karaduman göreve başladı
1 saat önce
Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne atanan Faruk Karaduman göreve başladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:58 Kaynak: AA
Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne atanan Faruk Karaduman göreve başladı.
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'nin 20 Eylül Cuma günü yayımlanmasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne atanan eski Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü önünde törenle karşılandı.
Karaduman, emniyet müdür yardımcıları ve ilçe emniyet müdürleri ile tanıştıktan sonra makamına geçti.
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