Son Dakika Haberleri: Çanakkale Emniyet Müdürü Karaduman göreve başladı
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale Emniyet Müdürü Karaduman göreve başladı

1 saat önce

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne atanan Faruk Karaduman göreve başladı.

Çanakkale Emniyet Müdürü Karaduman göreve başladı, System.String[]

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne atanan Faruk Karaduman göreve başladı.


Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'nin 20 Eylül Cuma günü yayımlanmasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne atanan eski Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü önünde törenle karşılandı.


Karaduman, emniyet müdür yardımcıları ve ilçe emniyet müdürleri ile tanıştıktan sonra makamına geçti.

Çanakkale, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 30 Eylül 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet istendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 17:23:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Emniyet Müdürü Karaduman göreve başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]