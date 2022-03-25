Çanakkale Emniyetinden 'Nobody' operasyonu - Son Dakika
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Çanakkale Emniyetinden 'Nobody' operasyonu

25.03.2022 10:50
Çanakkale Emniyetinden 'Nobody' operasyonu

Çanakkale'de, Barlar Sokağı'nda bulunan bir eğlence mekanına pompalı tüfekle ateş açan ve beraberinde, bölgede bulunan bazı barlarda şiddet kullanarak faaliyet gösteren 12 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de, Barlar Sokağı'nda bulunan bir eğlence mekanına pompalı tüfekle ateş açan ve beraberinde, bölgede bulunan bazı barlarda şiddet kullanarak faaliyet gösteren 12 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta güvenlik hizmeti adı altında faaliyet gösteren şüpheli şahıslara geçtiğimiz Salı günü 'Nobody' adını verdikleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

Barlar Sokağı diye bilinen bölgede bulunan bazı eğlence merkezlerinde şüpheli şahısların beraber hareket ettikleri, cebir ve şiddet kullanarak bu eğlence sektöründe hizmet ve işletmecilik faaliyetlerini sürdüren iş yerleri ile şüpheliler üzerinde yağma suçlarına yönelik eylemler içerisinde oldukları sebebiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda bir eğlence merkezine pompalı tüfekle ateş açan ve birlikte olduğu toplam 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma, Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Birden Fazla Kişiyle Birlikte Silahla Yağma, Nitelikli Tehdit, Kasten Yaralama, Hakaret ve Mala Zarar Verme suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale Emniyetinden 'Nobody' operasyonu
Çanakkale Emniyetinden 'Nobody' operasyonu
Çanakkale Emniyetinden 'Nobody' operasyonu
Çanakkale Emniyetinden 'Nobody' operasyonu
Çanakkale Emniyetinden 'Nobody' operasyonu

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale Emniyetinden 'Nobody' operasyonu - Son Dakika


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