Çanakkale Erken terhis olan komandoların sevinç çığlığı

Erken terhis olan komandoların sevinç çığlığıÇanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki 5. Komando Alayı'ndan, yeni askerlik sistemi sayesinde erken terhis olan çok sayıda genç, Gelibolu feribotu ile ana karaya ulaştı. Feribot kapağını indirdiği anda, gençler, aynı anda sevinç çığlığı atıp koşarak ana karaya ayak bastı. Gençlerin sevincini anlatan bu anlar, bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.Gökçeada 5. Komando Alayı'nda vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran çok sayıda asker, yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte erken terhis sevinci yaşadı. Ancak gençlerin ailelerine kavuşması için önlerinde bir engel daha vardı. Vatani görevlerini Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada'da yaptıkları için ana karaya ulaşmaları hiç de kolay olmadı. Aynı anda terhis olan yüzlerce asker, geçen Çarşamba akşamı Gökçeada'dan hareket eden Gelibolu gemisine bindi. Yaklaşık 1.5 saat süren deniz yolculuğu ardından gemi saat 22.30 sıralarında Kabatepe Limanı'na yanaştı. Ana karaya ayak basmak için sabırsızlanan gençler, feribot kapağını indirdiği anda sevinç çığlıkları atarak hep birlikte koşmaya başladı. Terhis olan askerlerin sayısı çok olduğu için Kabatepe Limanı'nda hazır bekleyen minibüs sürücülerinden Reşat Gülen (30), cep telefonu ile bu anları ölümsüzleştirdi.İlginç görüntüleri çeken Minibüs sürücüsü Reşat Gülen, 'Biz Gökçeada'daki Gestaş gişesi ile sürekli irtibat halindeyiz. Oradan yolcu sayısı bize bildiriliyor. Biz de ona göre Eceabat ilçesinden Kabatepe Limanı'na araç gönderiyoruz. Dün akşam da bize gemide 400 yolcu var denildi. Bizim Kabatepe Taşıyıcılar Kooperatifi'nin 9 minibüsü vardı. Takviyeler ile sayıyı 11'e çıkardık. Kabatepe Limanında, Gökçeada'dan gelen feribotu karşıladık. Erken terhis nedeniyle bu kadar çok yolcu vardı. Gemi Kabatepe'ye yanaştığında bir bağırış çağırış oldu. Ben de bu manzarayı kaydettim. Gemi kapağını indirdiğinde bu görüntü ortaya çıktı. Gençler hem erken terhis olmanın sevincini, hem de minibüslerde kendilerine yer bulabilmek için aynı anda koşmaya başlayınca ortaya bu görüntüler çıktı" dedi.