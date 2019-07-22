Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE Eşinin öldürdüğü Özlem ve babası toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

ÇANAKKALE Eşinin öldürdüğü Özlem ve babası toprağa verildi

1 saat önce

Eşinin öldürdüğü Özlem ve babası toprağa verildiİSTANBUL Beylikdüzü'nde aynı tabancayla intihar eden eşi Ali Ekber Ergül tarafından öldürülen Özlem Ergül (31) ve babası Adıgüzel Altun (61), memleketleri Çanakkale'nin Esenler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Eşinin öldürdüğü Özlem ve babası toprağa verildi
İSTANBUL Beylikdüzü'nde aynı tabancayla intihar eden eşi Ali Ekber Ergül tarafından öldürülen Özlem Ergül (31) ve babası Adıgüzel Altun (61), memleketleri Çanakkale'nin Esenler Mahallesi'nde toprağa verildi.
Olay, önceki gün Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin 5'inci katındaki dairede yaşayan Ali Ekber Ergül, kayınpederi Adıgüzel Altun ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Daire kapısının önünde devam eden tartışma, kavgaya dönüştü. Tabancasını çeken Ali Ekber Ergül, kayınpederi Adıgüzel Altun ve eşi Özlem Ergül'e kurşun yağdırdı. Ardından intihar etti.
Silah sesleri üzerine site sakinleri, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Ekber Ergül ve eşi Özlem Ergül'ün olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan kayınpeder Adıgüzel Altun ise kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.
Özlem Ergül ile babası Adıgüzel Altun'un cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından dün Çanakkale'ye getirildi. Baba kız, bugün Çanakkale'deki Esenler Mahallesi'ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda son yolculuklarına uğurlandı.
Cenaze törenine, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcıları Rebiye Ünüvar, Ali Sürücü, İrfan Mutluay, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez ilçe Başkanı Ali Uyanık ile hem eşini hem kızını kaybeden Yeter Altun ve yakınları katıldı. Ali Ekber Ergül ise memleketi Sivas'ta toprağa verildi.
ÇANAKKALE Eşinin öldürdüğü Özlem ve babası toprağa verildi
Ali Ekber, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olan Rüzgar Erkoçlar'dan çok konuşulacak paylaşım Camiye bırakılan bebeğin yaşadığı dram ortaya çıktı Akademisyen Ceren Damar'ı öldüren öğrenci için ağırlaştırılmış müebbet istendi "Babamı bu ellerle mi öldürdün" diyerek doktora saldıran 3 kız kardeş hakim karşısına çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 18:27:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE Eşinin öldürdüğü Özlem ve babası toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]