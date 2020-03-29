ÇANAKKALE Evde kalan vatandaşlara sokakta moral konseri - Son Dakika

Evde kalan vatandaşlara sokakta moral konseri

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalanların moralini yükseltmek için sokakta konser verildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye'de de görüldü. Salgını önlemek için birçok önlem alınırken, vatandaşlara da 'evde kal' çağrıları yapıldı. Bu kapsamda 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, hafta sonu sahilde yürüyüş, piknik, spor gibi etkinliklerin yapılması geçici bir süreliğine yasaklandı. Çan Belediyesi ise, 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşların moralini yükseltmek için sokakta müzik dinletisi gerçekleştirdi. Çanlı müzisyenlerden oluşan bir grup, müzik çalarak Çan sokaklarını gezdi Müzisyenler dinletiyle evde kalanlara moral verdi. Etkinlik, Çan'da yaşayanlardan tam not aldı.