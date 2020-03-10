ÇANAKKALE Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇANAKKALE Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi - Son Dakika

ÇANAKKALE Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

38 dakika önce

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildiÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde dün akşam 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden evli ve bir çocuk annesi Pınar Gezer (39), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde dün akşam 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden evli ve bir çocuk annesi Pınar Gezer (39), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Pınar Gezer'in eşi Güner Gezer, emniyetteki ifadesinin ardından, Cumhuriyet Savcılığına ifade vermek üzere Adliyeye getirildi. Gezer, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bayramiç ilçesi Tepecik mahallesinde dün akşam saat 20.45 sıralarında meydana gelen olayda, bir okulda hizmetli olarak çalışan Pınar Gezer, iddiaya göre üçüncü kattaki evlerinin balkonunda dengesini kaybederek düştü. Olay sırasında evde bulunan Güner Gezer, eşinin balkondan düştüğünü fark edince, komşularına seslenip yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Talihsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölüm haberini alarak olay yerine gelen Gezer'in yakınları sinir krizi geçirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli ölümü araştıran polis hayatını kaybeden Pınar Gezer'in eşi Güner Gezer'in ifadesine başvurdu. Emniyetteki ifadesinde Güner Gezer, "Odada oturuyorduk. Eşim sigara içmek için balkona çıktı. Düştüğünü bile fark etmedim. Sadece bir ses geldiğini duydum. Balkona gittiğimde eşimin balkondan aşağıya düşmüş olduğunu fark ettim" dedi. Pınar Gezer'in eşi Güner Gezer, emniyetteki ifadesinin ardından, Cumhuriyet Savcılığına ifade vermek üzere Adliyeye getirildi. Gezer, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahalle sakinleri ise, olayın yaşanmadan önce de Pınar Gezer'in düştüğü ileri sürülen balkonun duvarı üzerinde otururken gördüklerini iddia etti.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Bursa Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından Pınar Gezer'in cenazesi, Bayramiç ilçesi Atatürk caddesindeki evine getirildi. Bu sırada Pınar Gezer'in kızı Dilay Gezer gözyaşlarına hakim olmadı. Yakınları Pınar Gezer'in tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Bayramiç Çarşı caminde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Doğancıköy'de toprağa verildi.

ÇANAKKALE Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Bayramiç, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın kıyafeti giyen hırsızlar 2 milyon 200 bin liralık soygun yaptı
6 aylık bebek, 4 yaşındaki kardeşinin kucağından kayarak balkondan düştü Antalya'da boş kağıda imza attırılarak dolandırılan kadın, icralık olan evini satmak zorunda kaldı Bir günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atan vicdansız anne suçunu itiraf etti

Son Dakika Haberleri
20:10 İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
20:10 Korona virüsü İtalya'yı etkisini altına aldı
20:10 ADIYAMAN Üst geçitte intihara kalkıştı, polis ikna etti
20:00 İspanyollar koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti
20:00 Yangını dikiz aynasından fark etti, olası faciayı önledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:17:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇANAKKALE Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]