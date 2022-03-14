ÇANAKKALE - Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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ÇANAKKALE - Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

14.03.2022 12:08

Çanakkale ve İzmir'de evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle banka hesap bilgilerine ulaştıkları kişiler adına kredi çekip dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale ve İzmir'de evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle banka hesap bilgilerine ulaştıkları kişiler adına kredi çekip dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbarlar üzerine yürütülen teknik takipte Zeynep T'nin kendisinden yaşça büyük erkekleri evlilik vaadiyle dolandırdığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli Zeynep T. ile Ozan C, S.K. ve A.S. Çanakkale'de, B.T, E.K. ve A.A. ise İzmir'de yakalandı.

Erkeklere evlenme vaadi, araç alım satımı ve banka hesap bilgilerine ulaşarak kredi çekme yöntemleriyle mağdurları toplam 11 milyon 500 bin lira dolandırdığı öne sürülen zanlılardan Zeynep T'nin 60'ın üzerinde suçtan kaydının bulunduğu, daha önce de aynı suçlardan cezaevine girdiği öğrenildi.

Zanlılardan, 20 suç kaydı olan Zeynep T'nin oğlu Ozan C'nin ise noterde araç alım satımı sırasında telefonundan EFT ödemesi için ödeme emri verdiğini göstererek araç sahibine satış için imza attırdığı, sonrasında ise ödemeyi yapmayarak dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Ozan C, soruşturma sırasında savcılık talimatıyla Türkiye Noter Birliği tarafından sakıncalı kişiler arasına alındı ve daha fazla kişinin mağdur edilmesi önlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ÇANAKKALE - Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı
ÇANAKKALE - Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı
ÇANAKKALE - Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

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Dolandırıcılık, Çanakkale, Tragger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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