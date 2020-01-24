Son Dakika › Güncel › Çanakkale ezine'de şüpheli ölüm cinayet çıktı 7 gözaltı - Son Dakika
Çanakkale ezine'de şüpheli ölüm cinayet çıktı 7 gözaltı
6 saat önce
Ezine'de şüpheli ölüm cinayet çıktı: 7 gözaltıÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 6 ay önce evinde ölü bulunan Mahmut Tosun'un (77) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:32 Kaynak: DHA
Ezine'de şüpheli ölüm cinayet çıktı: 7 gözaltı
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 6 ay önce evinde ölü bulunan Mahmut Tosun'un (77) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Ezine ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında Mahmut Tosun, evinde ölü bulundu. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mahmut Tosun'un cinayete kurban gittiği belirlendi. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
Son Dakika Gökcen'i öldüren eşi kendini böyle savundu: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim Eski mankenin evinde işlenen cinayetin duruşması görüldü.Duruşmada cinayetin ayrıntıları kan dondurdu. 2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu