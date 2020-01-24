Çanakkale ezine'de şüpheli ölüm cinayet çıktı 7 gözaltı - Son Dakika

Ezine ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında Mahmut Tosun, evinde ölü bulundu. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mahmut Tosun'un cinayete kurban gittiği belirlendi. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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