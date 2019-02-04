Son Dakika Haberleri: Çanakkale Ezine Kayıp 4 Çocuk Aranıyor Havadan Drone Görüntüsü

Çanakkale Ezine Kayıp 4 Çocuk Aranıyor Havadan Drone Görüntüsü

1 saat önce

Çanakkale Ezine kayıp 4 çocuk aranıyor HAVADAN drone görüntüsü(Tür: Yurt)

Çanakkale Ezine kayıp 4 çocuk aranıyor HAVADAN drone görüntüsü

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:38 Kaynak: DHA

Ezine, Çanakkale, Güncel
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