Son Dakika Haberleri: Çanakkale Ezine Osb'nin Altyapı İnşaat İhalesi 26 Mart'ta

Çanakkale Ezine Osb'nin Altyapı İnşaat İhalesi 26 Mart'ta

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale Ezine Gıda, İhtisas OSB'nin altyapı inşaat ihalesinin 26 Mart 2019'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Çanakkale Ezine Osb'nin Altyapı İnşaat İhalesi 26 Mart'ta, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale Ezine Gıda, İhtisas OSB'nin altyapı inşaat ihalesinin 26 Mart 2019'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çanakkale'yi bir gıda üssü haline getirecek Çanakkale Ezine İhtisas OSB'nin yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, atıksu paket arıtma tesisi, telekom altyapı şebekesinden oluşan altyapı inşaat ihalesini 26 Mart 2019'da gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:40 Kaynak: İHA

Ezine, OSB, Çanakkale, Ekonomi
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