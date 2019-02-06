Son Dakika Haberleri: Çanakkale Ferhat ve Mehmet Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çanakkale Ferhat ve Mehmet Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde geçen Cumartesi Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenen otomobilde içerisinde cansız bedenleri bulunan Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın (16) ve Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'inci sınıf...

Çanakkale Ferhat ve Mehmet Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde geçen Cumartesi Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenen otomobilde içerisinde cansız bedenleri bulunan Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın (16) ve Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'inci sınıf öğrencisi Ferhat Çil ( 16) gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın için Ezine Merkez Ulu Camiinde bugün öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Ferhat ve Mehmet'in yakınları ve okul arkadaşları katıldı.Cenaze töreni öncesi Ferhat Çil'in babası Murat Çil ile Mehmet Yalçın'ın babası Himmet Yalçın, taziye dileklerini kabul etti. Çil ve Yalçın ailesi ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Ulu Camiinde Çanakkale Müftüsü Arif Gökce tarafından Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın için ayrı ayrı öğle namazına müteakip cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın'ın cenazeleri İlçe Mezarlığına götürülerek, gözyaşları içerisinde defnedildi.

Öte yandan, araç içindeki gençlerden biri olduğu belirtilen Barış Kurt'u için bölgede arama çalışmaları halen devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:46 Kaynak: DHA

Ezine, Mehmet Yalçın, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte İstanbul'da Yıkılan Binanın Çökmeden Önceki Hali Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı

Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine Bir Tepki de Kılıçdaroğlu'ndan: Şiddetle Kınıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 17:12:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Ferhat ve Mehmet Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]