Çanakkale Ferhat ve Mehmet Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinde geçen Cumartesi Menderes
Çayı'nın Akköy
geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenen otomobilde içerisinde cansız bedenleri bulunan Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın
(16) ve Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi
2'inci sınıf öğrencisi Ferhat Çil ( 16) gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın için Ezine Merkez
Ulu Camiinde bugün öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili
Av. Muharrem Erkek
, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan
, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu
, Ayvacık
Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin
, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Ferhat ve Mehmet'in yakınları ve okul arkadaşları katıldı.Cenaze töreni öncesi Ferhat Çil'in babası Murat Çil ile Mehmet Yalçın'ın babası Himmet Yalçın, taziye dileklerini kabul etti. Çil ve Yalçın ailesi ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Ulu Camiinde Çanakkale Müftüsü Arif Gökce
tarafından Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın için ayrı ayrı öğle namazına müteakip cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın'ın cenazeleri İlçe Mezarlığına götürülerek, gözyaşları içerisinde defnedildi.
Öte yandan, araç içindeki gençlerden biri olduğu belirtilen Barış Kurt'u için bölgede arama çalışmaları halen devam ediyor.