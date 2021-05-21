ÇANAKKALE - FETÖ'nün öğrenci, esnaf, aile ve mahrem il yapılanması ile finans ağı çökertildi (2) - Son Dakika

ÇANAKKALE - FETÖ'nün öğrenci, esnaf, aile ve mahrem il yapılanması ile finans ağı çökertildi (2)

21.05.2021 10:03

Çanakkale merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 84 şüpheli yakalandı.

Çanakkale merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 84 şüpheli yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, MİT Çanakkale Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile KOM Daire Başkanlığının desteğiyle Çanakkale, İstanbul, Edirne, İzmir, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Çorum, Bursa, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Manisa ve Kayseri'de FETÖ üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması içinde olduğu tespit edilen 84 şüpheli yakalandı.

Yüklü miktarda döviz, silah ve örgütsel doküman ele geçirilen operasyonda, örgütün Çanakkale'deki öğrenci, esnaf, aile ve mahrem il yapılanması ile finans ağı çökertildi.

Gözaltına alınanlar arasında örgütün sözde Çanakkale il imamı, bölge sorumlusu, ilçe imamları, öğrenci sorumluları ile sözde üst kademede mahrem konumda yer alan şüphelilerin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine maddi yardım ettiği, internet ve oyunlar üzerinden kriptolu cihazlarla haberleştiği, Kovid-19 olan örgüt mensuplarının filyasyon sürecini umursamayarak kaçak olarak halkın arasına çıkıp virüsü bilinçli yayma eğiliminde olduğu, çok sayıda örgüt üyesinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma planları ve girişimlerinin olduğu iddia edildi.

Sözde il imamının örgüt ailelerine yardım adına toplanan paraların bir kısmını para karşılığı fuhuş yapan kadınlara harcadığı ve lüks bir yaşam sürdüğü de ileri sürüldü.

ÇANAKKALE - FETÖ'nün öğrenci, esnaf, aile ve mahrem il yapılanması ile finans ağı çökertildi (2)
ÇANAKKALE - FETÖ'nün öğrenci, esnaf, aile ve mahrem il yapılanması ile finans ağı çökertildi (2)
ÇANAKKALE - FETÖ'nün öğrenci, esnaf, aile ve mahrem il yapılanması ile finans ağı çökertildi (2)
ÇANAKKALE - FETÖ'nün öğrenci, esnaf, aile ve mahrem il yapılanması ile finans ağı çökertildi (2)

Fetullahçı Terör Örgütü, Çanakkale, Mahrem, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - FETÖ'nün öğrenci, esnaf, aile ve mahrem il yapılanması ile finans ağı çökertildi (2) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Evine polis yeleği giyerek geldiler, 2.5 saat işkence yaptılar Evine polis yeleği giyerek geldiler, 2.5 saat işkence yaptılar Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak! Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak! Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı Operasyonu" 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için başlatıldı

Son Dakika Haberleri
10:28 Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü
10:15 Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları
10:10 Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android'e geldi
10:08 Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı
09:44 İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak isteyen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti
09:42 "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti
09:37 Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme
09:22 Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş
09:13 Meteorolojiden yağış uyarısı! Türkiye, yağmura teslim olacak
09:03 Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı Operasyonu" 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için başlatıldı
Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı         
10:31
Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları         
10:16
Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android'e geldi Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android'e geldi         
10:10
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
"Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti         
09:43
Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme         
09:37
Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi         
09:19
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
"Küs öldü" demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı         
00:06
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Sense8 dizisinin yıldızı Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt Sense8 dizisinin yıldızı Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt         
22:17
Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı         
21:29
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı         
12:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 10:48:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇANAKKALE - FETÖ'nün öğrenci, esnaf, aile ve mahrem il yapılanması ile finans ağı çökertildi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement