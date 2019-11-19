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Çanakkale fransız savaş gemisi çanakkale boğazı'ndan geçti
6 saat önce
Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan geçen Fransız Donanması'na ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:06 Kaynak: DHA
Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Fransız Donanması'na ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Fransız Donanması'na ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, saat 09.00'da Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Fransız savaş gemisi, saat 10.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı'na bağlı bir botun da eşlik ettiği savaş gemisi, boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek gözden kayboldu.
Fransız savaş gemisi, Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayarak, Marmara Denizi'ne açıldı.
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