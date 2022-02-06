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Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti'nden Ayvacık'ta saldırıya uğrayan gazeteciler için kınama - Son Dakika

Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti'nden Ayvacık'ta saldırıya uğrayan gazeteciler için kınama

06.02.2022 15:53
Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti'nden Ayvacık'ta saldırıya uğrayan gazeteciler için kınama

Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın emniyetten çıkarılışını izleyen gazetecilerin saldırıya uğramasıyla ilgili kınama mesajı yayımlandı.

Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın emniyetten çıkarılışını izleyen gazetecilerin saldırıya uğramasıyla ilgili kınama mesajı yayımlandı.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, gazetecilerin her ne koşul olursa olsun zorlu bir görevi icra ettiklerini belirtildi.

Gazetecilerin yaşadıkları tüm zorluklara rağmen çeşitli zamanlarda saldırılara uğradıklarının ifade edildiği açıklamada, bunun bir yenisinin dün Ayvacık'ta meydana geldiği hatırlatıldı.

Hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın emniyetten çıkarılışını takip eden gazetecilere yapılan saldırının şiddetle kınandığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğünden çıkarılışını takip etmek isteyen basın mensupları ilginç bir saldırı ile karşı karşıya kalmıştır. Meslektaşlarımıza yapılan bu anlamsız saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Başta Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram olmak üzere orada bulunan ve yaşanan olaya karşı tepki göstermeyen herkesten özür beklemekteyiz. Mesleğini icra etmek istediği sırada saldırıya uğrayan gazeteci arkadaşlarımızın yaşadığı bu hadise hiçbir vicdana sığmayan bir harekettir. Ulusal basın tarafından da yayınlanan görüntülerde tüm açıklığıyla izlenen bu olayı kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

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Cengiz Balkan, Küçükkuyu, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti'nden Ayvacık'ta saldırıya uğrayan gazeteciler için kınama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti'nden Ayvacık'ta saldırıya uğrayan gazeteciler için kınama - Son Dakika
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