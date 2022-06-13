Toplantıda yapılan görev dağılımına göre, başkan yardımcılığına Burak Akay , genel sekreterliğe Gökhan Özbertun, mali saymanlığa Kerem İriç, basınla iletişim görevine ise Utku Yaşar Cüce getirildi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti yönetiminde görev dağılımı - Son Dakika

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